Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 80 ölü28 Aralık 2019 Cumartesi 10:57 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 12:21
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 80 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı, Mogadişu'daki bir kontrol noktasında düzenlendi.
Somali’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz son durumu @trthaber canlı yayınında anlattı.https://t.co/jOj9KNSIuU pic.twitter.com/rvLpyAk1qj— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2019
Mogadişu Belediye Başkanı Omar Muhamoud, çoğu öğrenci en az 90 kişinin saldırıda yaralandığını açıkladı.
Yaralıların bölgeye ulaşan ambulanslarla Medina Hastanesi'ne sevkedildiği ifade edildi.
Çavuşoğlu başsağlığı diledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
#Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş #Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 28, 2019
Kaynak: TRT Haber, Reuters