Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs saat 03.00 sularında Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde, Azerbaycan ordusunun sınırda bulunan mevzilerine giden yolda Ermeni ordusuna ait keşif ve sabotaj grubunun mayın döşeme faaliyetleri yürüttüğünü tespit ettiklerini bildirildi.

Söz konusu gruba yönelik operasyonda 6 Ermeni askerinin kuşatılarak esir alındığı duyuruldu.

Sabah saatlerinde sınırda Ermenistan Silahlı kuvvetlerinin aralarında tankların da bulunduğu bir çok zırhlı aracının hareket halinde olduğu tespit edildiği ve silahlı kuvvetler tarafından alınan tedbirler neticesinde onların sınıra hareketlerinin engellendiği kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘bölgede birliklerimiz tarafından kontrol sağlanmış durumda’ denildi.