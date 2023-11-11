Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA-Reuters 11.11.2023 12:42

Şifa Hastanesi'nde 39 bebek hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Şifa Hastanesi'nde 39 bebek hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedfef alması nedeniyle Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanedeki oksijen makinelerinin durması sebebiyle bazı hastaların yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ayrıca, hastanede yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin de oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Ameliyathane bölümü vuruldu

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'deki hükümetin defalarca reddetmesine rağmen, "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla Şifa Hastanesi ve çevresini bombalıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Gazze
Sıradaki Haber
İsrail zorla göç ettirdiği Filistinlileri Gazze'nin güneyinde de vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:44
Filistinli aktivist Meryem Ebu Dakka Fransa'dan sınır dışı edildi
13:40
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
13:36
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
13:26
İsrail'in zorla göç ettirdiği Gazzeliler çile yolundan geçiyor
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz
13:21
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Yabancı yamaç paraşütü pilotu eğitmenlerinden "Babadağ övgüsü"
Yabancı yamaç paraşütü pilotu eğitmenlerinden "Babadağ övgüsü"
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Afyonkarahisar
Yakın Rotalar: Afyonkarahisar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ