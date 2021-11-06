Sierra Leone'de başkent Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, sosyal medya hesabından, Wellington'da yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin görüntülerin yürek parçalayıcı olduğunu dile getiren Aki-Sawyerr, patlama sonucu 100'den fazla kişinin öldüğüne ilişkin söylentilerin olduğunu ancak kesin rakamın henüz belirlenemediğini belirtti.

Şimdiye kadar 84 ölü tespit edildi

Amerikan medya kuruluşu CNN'e konuşan yerel yetkililer, şimdiye kadar 84 ölü tespit edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi.

Bio, hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti.