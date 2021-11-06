Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası
Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankeri patladı. Olayda onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.
Sierra Leone'de başkent Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, sosyal medya hesabından, Wellington'da yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışması sonucu patlama meydana geldiğini açıkladı.
Kazaya ilişkin görüntülerin yürek parçalayıcı olduğunu dile getiren Aki-Sawyerr, patlama sonucu 100'den fazla kişinin öldüğüne ilişkin söylentilerin olduğunu ancak kesin rakamın henüz belirlenemediğini belirtti.
Şimdiye kadar 84 ölü tespit edildi
Amerikan medya kuruluşu CNN'e konuşan yerel yetkililer, şimdiye kadar 84 ölü tespit edildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi.
Bio, hükümetin yaşamını yitirenlerin ailelerine her türlü desteği vereceğini kaydetti.
Etiketler: Akaryakıt
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