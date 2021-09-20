Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Sibirya'da üniversitede silahlı saldırı
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir üniversitede silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Üniversitenin basın departmanı 4 kişinin öldüğünü duyurdu.
Interfax haber ajansının haberine göre, Perm kentindeki bir üniversiteye kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı.
TASS haber ajansı, 3 kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını duyurdu.
Üniversite basın servisi ise bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflara kilitlendiğini açıkladı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde öğrencilerin camlardan atlayarak kaçtığı görüldü.
Etiketler: Rusya
Son Haberler
- 10:15
- 10:20
- 10:11
- 10:01
- 10:02
Sıradaki Haber
Nijerya'da kaçırılan 21 öğrenciden 10'u fidye karşılığı serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz