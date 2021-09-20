Interfax haber ajansının haberine göre, Perm kentindeki bir üniversiteye kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı.

TASS haber ajansı, 3 kişinin öldüğünü 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Üniversite basın servisi ise bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflara kilitlendiğini açıkladı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde öğrencilerin camlardan atlayarak kaçtığı görüldü.