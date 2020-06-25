Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sall'in, COVID-19'lu kişilerle temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından kendini karantinaya aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Sall'in COVID-19 test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbiren 15 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Bir milletvekilinin de testi pozitif çıktı

Diğer yandan Senegal parlamentosundan milletvekili Yeya Diallo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Diallo, Senegallilerden, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde uyarak virüsten korunmalarını istedi.

Senegal Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi Direktörü Abdoulaye Bousso da Senegal'de 150’den fazla sağlık çalışanının COVID-19’a yakalandığını duyurdu.

6 bin 34 kişide COVID-19 görüldü

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede şu ana kadar COVID-19 bulaşan kişi sayısı 6 bin 34.

Virüs bulaşan 4 bin 46 kişi iyileşirken, 89 kişi yaşamını yitirdi.

COVID-19'a rastlanan 1898 aktif vakanın tedavisine ise devam ediliyor.