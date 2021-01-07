Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 03:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senatörler yeniden Kongre binasında
[Fotoğraf: AA]
ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, polis binanın güvenliğini sağladı. Senatörler yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden Kongre binasına girdi.
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği ve Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri Kongreden ve çevresinden uzaklaştırıldı.
ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17:40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.
Baskın nedeniyle askıya alınan Kongre oturumu tekrar başladı. Senatörler yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden binaya alındı.
Etiketler: ABD Başkanlık Seçimleri Donald Trump
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