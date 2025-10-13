Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 13.10.2025 09:25

Schengen giriş ve çıkışlarındaki değişiklikler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES), uygulamaya konulduğunu duyurdu. Peki Türkiye'den seyahat edenleri nasıl bir değişiklik bekliyor, neler yapılmalı?

Schengen giriş ve çıkışlarındaki değişiklikler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Türkiye'den Avrupa'ya bir sonraki seyahatinizde bazı değişiklikler fark edebilirsiniz.

AB'nin uzun süredir ertelenen yeni dijital sınır sistemi Giriş/Çıkış Sistemi (EES) artık kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

Sistemin amacı güvenliği artırmak ve seyahati daha rahat hale getirmek, ancak insanların ilk kayıt yaptırdıklarında kuyruklar oluşacağından endişe ediliyor.

EES nedir ve nerelerde uygulanmaktadır?

EES, AB vatandaşı olmayanların Schengen Bölgesine giriş ve çıkışlarını takip etmek için tasarlanmış dijital bir sistem.

Bu, insanların sınır kontrolleri olmadan seyahat edebildiği, çoğunluğu AB'de bulunan 29 Avrupa ülkesini kapsıyor .

Yeni sistemde parmak izi ve fotoğraf kaydı yapılması gerekiyor.

6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek

EES, pasaportların sınır görevlisi tarafından damgalandığı mevcut sistemin yerini alacak.

Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak.

Avrupa Komisyonu, birkaç kez ertelendikten sonra Temmuz ayında EES'in 12 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Altı ay içinde kademeli olarak uygulamaya konulacak.

Bu, EES ile ilk karşılaşmanızın nereye ve ne zaman seyahat ettiğinize bağlı olacağı anlamına geliyor.

Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek.

Türk vatandaşlarını nasıl etkileyecek?

EES, Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne (29 ülke) giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydedecek.

Geçerli bir Scgenen vizesi ile seyahat edenler bu sisteme tabi olacak. Sistem, vize sürelerinin aşılmasını önlemek için gerçek zamanlı kontrol sağlayacak.

Schengen Bölgesi’ne giriş veya çıkış yapan Türk vatandaşları, sınır noktalarında pasaport kontrolü sırasında biyometrik verilerini (parmak izi ve yüz görüntüsü) paylaşacak.

Bu bilgiler, EES veri tabanına kaydedilerek seyahat geçmişi ve kalış süreleri takip edilecek. İlk etapta kademeli uygulanacak sistem, bazı sınır noktalarında sınırlı işlevlerle başlayacak.

Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER
Schengen Vizesi Avrupa Birliği Vize
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları: İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya ve belirlenen takvime uyacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
AYM'den BİK ilanlarının kesilmesine ilişkin düzenlemeye iptal kararı
12:33
AB, Gazze'deki ateşkesin başarılı olması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu açıkladı
12:32
Gazze'deki Hükümet: Dün insani yardım yüklü 173 tır ulaştı
12:20
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
12:19
Okullarda afetlere karşı eş zamanlı tahliye tatbikatı
12:29
Azerbaycan'ın milli şairi: Ahmet Cevad
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uyguladı
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uyguladı
FOTO FOKUS
Erzurum'a ekim ayında kar yağdı
Erzurum'a ekim ayında kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ