Schengen giriş ve çıkışlarındaki değişiklikler Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Türkiye'den Avrupa'ya bir sonraki seyahatinizde bazı değişiklikler fark edebilirsiniz.

AB'nin uzun süredir ertelenen yeni dijital sınır sistemi Giriş/Çıkış Sistemi (EES) artık kademeli olarak kullanıma sunuluyor.

Sistemin amacı güvenliği artırmak ve seyahati daha rahat hale getirmek, ancak insanların ilk kayıt yaptırdıklarında kuyruklar oluşacağından endişe ediliyor.

EES nedir ve nerelerde uygulanmaktadır?

EES, AB vatandaşı olmayanların Schengen Bölgesine giriş ve çıkışlarını takip etmek için tasarlanmış dijital bir sistem.

Bu, insanların sınır kontrolleri olmadan seyahat edebildiği, çoğunluğu AB'de bulunan 29 Avrupa ülkesini kapsıyor .

Yeni sistemde parmak izi ve fotoğraf kaydı yapılması gerekiyor.

6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek

EES, pasaportların sınır görevlisi tarafından damgalandığı mevcut sistemin yerini alacak.

Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak.

Avrupa Komisyonu, birkaç kez ertelendikten sonra Temmuz ayında EES'in 12 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Altı ay içinde kademeli olarak uygulamaya konulacak.

Bu, EES ile ilk karşılaşmanızın nereye ve ne zaman seyahat ettiğinize bağlı olacağı anlamına geliyor.

Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek.

Türk vatandaşlarını nasıl etkileyecek?

EES, Türk vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne (29 ülke) giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydedecek.

Geçerli bir Scgenen vizesi ile seyahat edenler bu sisteme tabi olacak. Sistem, vize sürelerinin aşılmasını önlemek için gerçek zamanlı kontrol sağlayacak.

Schengen Bölgesi’ne giriş veya çıkış yapan Türk vatandaşları, sınır noktalarında pasaport kontrolü sırasında biyometrik verilerini (parmak izi ve yüz görüntüsü) paylaşacak.

Bu bilgiler, EES veri tabanına kaydedilerek seyahat geçmişi ve kalış süreleri takip edilecek. İlk etapta kademeli uygulanacak sistem, bazı sınır noktalarında sınırlı işlevlerle başlayacak.

Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.​​​​​​​