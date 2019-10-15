Dünya
Samos Adası'ndaki mülteci kampında yangın15 Ekim 2019 Salı 09:28 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 09:33
Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki mülteci kampında yangın çıktı. 5 binden fazla kişinin yaşadığı kamp boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, korku dolu onlar yaşandı.
[Fotoğraf: AP]
Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki mülteci kampında yangın çıktı. Kamptaki gaz tüpleri nedeniyle sık sık patlamalar meydana geldi.
[Fotoğraf: AP]
Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangından önce kamp içindeki farklı gruplar arasında kavga çıktı.
Yangın öncesi yaşanan olayda Afgan ve Suriye uyruklu mülteciler bıçak ve kesici aletlerle kavga etti, 3 Suriyeli yaralandı.
[Fotoğraf: AP]
650 kişilik kampta, iltica için başvuru yapmış farklı milletlerden 5 bin 700 kişi yaşıyordu.
Polis, mültecileri adanın merkezine taşıyarak kampı tahliye etti.
[Fotoğraf: AP]
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: samos yangın Yunanistan