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Ryanair uçağında cep telefonu bataryası patladı

İrlanda havayolu şirketi Ryanair uçağında kalkış öncesi bir cep telefonu bataryası patladı. Patlama sonrası uçağın tahliyesinde izdiham yaşandı.

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Barselona'da Ryanair uçağında, kalkış öncesi bir cep telefonu bataryası patladı.

Panik yaşayan yolcular, korkuyla kendilerini dışarı atmaya çalıştı.

Tahliyenin tek bir kapıdan gerçekleştirilmesi nedeniyle uçaktan yolcuların çıkışı sırasında izdiham yaşandı.

Ryanair eleştirilerin hedefi oldu

Avrupa'nın en ucuz havayolu şirketleri arasında yer alan İrlanda havayolu şirketi Ryanair ise eleştirilerin hedefi oldu.

Yolcular, görevlilerin yeterince ilgilenmediğini ve tüm çıkışları kullanıma açmaması sebebi ile izdiham yaşandığını söyledi.

Ryanair, çalışanlarının "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" isteğiyle greve gitmeleri nedeniyle zor günler geçiriyordu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: uçak, Ryanair, patlama, cep telefonu, batarya
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