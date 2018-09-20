Ryanair tarihinin en büyük grevi kapıda

Düşük maliyetli seferler düzenleyen İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair ile Belçika'daki çalışanları anlaşamadı. Görüşmelerde şirketin son teklifi, çalışanların üye olduğu CNE (Belçika Birliği Sendikası) sendikası tarafından reddedildi. 28 Eylül'de yapılması planlanan grev kararında değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi.

"Ryanair'in önerisi aldatmaca"

Şirketin son teklifinin planlanan grev öncesinde zaman kazanmak ve işçileri bölmek için yapıldığını öne süren sendikalar, bunun "kabul edilemez" bir girişim olduğunu açıkladı. Sendika Sözcüsü Yves Lambot, Ryanair'in önerisini "aldatmaca" olarak niteledi.

Belçikalı sendika CNE yetkilileri, Ryanair'in yaptığı teklifin kabul edilemez olduğunu söyledi ve 28 Eylül'de greve gidileceğini duyurdu.

Şirket tarihinin en büyük grevi kapıda

CNE, 28 Eylül'de Ryanair seferlerinin yüzde 80'inin yapılamayacağını ve bu eylemin şirket tarihindeki en büyük grev olacağı uyarısını yaptı.

Şirket ise, şu ana kadar sendikanın grev kararına cevap vermedi.

Başta Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupa'nın önemli ülkelerini etkilemesi beklenen 28 Eylül'deki grevin, 12 Eylül'de çok sayıda pilotun iş bırakması sonrası 150 uçuşun iptal edildiği Almanya'ya da olumsuz yansıması bekleniyor.

Uluslararası şirkette çalışanlar İrlanda yasalarına tabi

Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi olan Ryanair, birçok farklı ülkede faaliyet göstermesine rağmen sözleşme politikasında İrlanda yasalarını baz alıyor. Avrupa'nın diğer ülkelerinde ikamet eden ve Ryanair'de çalışan sendikalarsa bu durumun 2020’den itibaren değişmesini talep ediyor.

Belçika Birliği Sendikası CNE, sözleşmeli çalışanlar için Belçika istihdam yasasını takip etme önerisini sunmuştu.

Sendikalar ayrıca 24 saat süreli grev sonrası talepleri karşılanana dek ayda bir greve gidileceğini duyurmuştu.

Kaynak: Euronews