Küresel çapta yaşanan enflasyon artışlarından Hollanda da nasibini aldı.

Koronavirüs salgını, tedarik zincirinin sekteye uğraması, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, gıda ve enerji krizinin ardından ülkede enflasyon, son 30 yılın zirvesini gördü.

Tüm bu faktörler nedeniyle ülkeler, tarihlerinin rekor enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bu durumun "endişe verici" olduğunu söyledi:

"Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. İlerleyen zamanlarda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz".

Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisine de değindi, fiyat artışlarının bu yıl ciddi şekilde hissedileceğine dikkat çekti.



