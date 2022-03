Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Twitter'dan yazdığı mesajda, "Bugün bazı Fransız bakanlar Rusya'ya ekonomik savaş ilan ettiklerini söyledi. Konuşmalarınıza dikkat edin beyler! Ve insanlık tarihinde, ekonomik savaşların sıklıkla gerçek savaşlara dönüştüğünü unutmayın" dedi.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones