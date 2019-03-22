Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili yaptığı açıklamanın Birleşmiş Milletler kararlarını doğrudan ihlal ettiğini açıkladı.

Zaharova, “Rusya, bildiğiniz gibi, Suriye'nin Golan Tepeleri'ne sahip olması konusunda ilkeli bir pozisyon alıyor. Bu, BM Güvenlik Konseyi'nin 1987 tarihli 497 sayılı kararı ile onaylandı. Golan Tepeleri’nin durumu değişmedi. Güvenlik Konseyi'ni atlayarak Golan Tepeleri'nin statüsünü değiştirmek, BM kararlarını doğrudan ihlal ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: Sputnik News