Rusya'dan NATO'ya Gürcistan uyarısı

Rusya'da bir radyo programına konuşan Başbakan Dimitri Medvedev, 2008'de Osetya’da yaşanan savaşın da önceden engellenebileceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce NATO'nun Gürcistan ve Ukrayna ile olan yakın ilişkilerini eleştirmiş, 'bu sorumsuz politikaların belirsiz sonuçları olabileceğini' söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de 'tüm üyelerin Gürcistan’ı üyeliğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğini' duyurmuştu.

Gürcistan'ın üyelik süreci 2008'den sonra hızlandı

Moskova'nın 'düşman askeri blok' olarak gördüğü NATO'nun sınır komşusu Gürcistan'ı üye olarak kabul etmesine karşı çıkıyor.

Rusya güvenlik güçlerinin 2008'de Gürcistan'da iki bölgeye girmesinin ardından NATO liderleri Tiflis yönetimine örgüte üyelik sözü verdi.

NATO son olarak geçtiğimiz temmuz ayında Brüksel'de yapılan zirvede Gürcistan ile olan ilişkileri masaya yatırdı. Örgütün kurallarına göre toprak anlaşmazlıklarına sahip devletler örgüte üye olarak kabul edilemiyor.

Kaynak: Euronews