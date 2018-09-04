Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya'dan yapılan açıklamada, Tahran'da düzenlenecek Türkiye-İran-Rusya liderler zirvesinin ana gündem maddelerinden birinin İdlib olacağı belirtildi.
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