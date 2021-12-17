Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 00:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'dan Almanya'da 'diplomat' uyarısı: Misilleme yapacağız
[Fotoğraf: Getty]
Almanya ile Rusya hattında diplomat krizi tırmanıyor. Almanya'nın, başkent Berlin'de görev yapan iki Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından, Rusya misilleme uyarısında bulundu.
İki diplomatının Almanya tarafından sınır dışı edilmesinin hayal kırıklığı yarattığını açıklayan Rusya, Almanya'nın dostça olmayan davranışına karşı misilleme yapacağını duyurdu.
Almanya hükümeti, eski bir Çeçen komutanın Berlin'de öldürülmesinden Moskova'nın sorumlu olduğu iddiasıyla iki Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını istemişti.
Karar Berlin'deki mahkemenin 2019'da Gürcistan vatandaşı Selimhan Kangoşvili'nin Berlin'de öldürülmesiyle ilgili davanın sonuçlanmasının ardından geldi.
Mahkeme, cinayetin Rusya'nın talimatıyla gerçekleştiğini açıkladı ve Rus vatandaşı Vadim Krasikov'u suçlu buldu.
Almanya Dışişleri Bakanı, cinayetin Almanya-Rusya ilişkilerinde sıkıntıya neden olacağını belirtti.
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