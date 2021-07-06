Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters, AFP
Rusya'da yolcu uçağı denize düştü
Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 28 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu. Uçakla bağlantının kopması nedeniyle haber alınamıyor.
Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu.
AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Uçak denize düştü
Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunurken, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Rusya Acil Servisi uçağın denişe düştüğünü tespit etti.
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