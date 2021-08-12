Rusya'nın Voronej kentinde 30'dan fazla yolcunun bulunduğu otobüste, yolcu aldığı sırada patlama meydana geldi.

Yolcular büyük bir korku ile otobüsü terk etti.

2'si ağır 14 yolcu yaralandı.

Validen otobüslerin denetlenmesi talimatı

Patlamanın yakıt tankından kaynaklandığı düşünülüyor.

Vali, kentteki tüm gaz ve dizel sistem ile çalışan otobüslerin denetlenmesi talimatını verdi.

