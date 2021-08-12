Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da yolcu otobüsünde patlama
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Rusya'da bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. 14 kişinin yaralandığı patlamanın yakıt tankından kaynaklandığı belirtiliyor.
Rusya'nın Voronej kentinde 30'dan fazla yolcunun bulunduğu otobüste, yolcu aldığı sırada patlama meydana geldi.
Yolcular büyük bir korku ile otobüsü terk etti.
2'si ağır 14 yolcu yaralandı.
Validen otobüslerin denetlenmesi talimatı
Patlamanın yakıt tankından kaynaklandığı düşünülüyor.
Vali, kentteki tüm gaz ve dizel sistem ile çalışan otobüslerin denetlenmesi talimatını verdi.
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