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Rusya, en çok vaka görülen ikinci ülke oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya, tespit edilen 232 bin 243 COVID-19 vakası ile salgının en çok yayıldığı 2'nci ülke oldu.
Rus yetkililerce yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki COVID-19 vakalarında 10 bin 899 kişilik artış yaşandı.
Toplam vaka sayısının 232 bin 243'e ulaştığı ülkede, 107 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 2 bin 116'ya çıktı.
Rusya'da şu ana kadar 5,8 milyondan fazla kişiye koronavirüs testi yapıldı.
Etiketler: rusya kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 11:02
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