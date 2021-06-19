Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kemerovo bölgesinde paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi.

Mürettebatın havaalanına geri döndürdüğü uçak, sert iniş sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı.

Soruşturma başlatıldı

24 kişinin bulunduğu uçakta, kaza neticesinde 2 pilot dahil 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.