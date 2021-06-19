Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya’da uçak kazası: 9 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo’da paraşüt sporcularını taşıyan bir uçak sert iniş nedeniyle kaza yaptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kemerovo bölgesinde paraşüt sporcularını taşıyan "L-410" tipi hafif motorlu uçak havalandığı esnada motorlarından biri arıza verdi.
Mürettebatın havaalanına geri döndürdüğü uçak, sert iniş sonucunda sol kanadı üzerine düşerek kaza yaptı.
Soruşturma başlatıldı
24 kişinin bulunduğu uçakta, kaza neticesinde 2 pilot dahil 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Rusya
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