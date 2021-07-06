Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters, AFP
Rusya'da uçak kayboldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında 28 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu. Uçakla bağlantının kopması nedeniyle haber alınamıyor.
Rusya'nın doğusunda yaşanan bu gelişmeyi TASS haber ajansı duyurdu.
AN-26 tipi Rus uçağı inişe hazırlanırken hava trafik kontol merkeziyle temasını kaybetti. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunurken, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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