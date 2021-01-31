Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da 'Navalny' gerilimi sürüyor
[Fotoğraf: AFP]
Rusya'da gözaltında tutulan muhalif lider Aleksey Navalny'nin destekçileri, bugün Moskova'da protesto gösterisi düzenlemeyi planlıyor.
Daha önce yapılan gösteri çağrısı nedeniyle başkentte Kızıl Meydan çevresindeki 7 metro istasyonu trafiğe kapatıldı.
Ülkenin doğusunda bulunan Vladivostok şehrinde de Navalny destekçileri gösteri düzenledi.
60 kişilik grubun yaptığı gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti, 4 gösterici gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AFP]
Etiketler: Rusya
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