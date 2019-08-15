Dünya
Rusya'da kuş sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı: 23 yaralı
15 Ağustos 2019 Perşembe 10:43 - Son Güncelleme 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
Rusya'da Ural Havayolları'na ait A-321 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Havalimanı yakınındaki bir bölgeye acil iniş yapan uçakta bulunan 23 kişi yaralandı.
Rusya'da Ural Havayolları'na ait A-321 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra kuş sürüsüne çarpınca havalimanı yakınındaki bir bölgeye acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Olayın ardından, Moskova Zhukovksy Havalimanı yetkilileri uçakta bulunan 23 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.
Kaynak: AA
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