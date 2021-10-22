Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da fabrika yangını: 12 ölü
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangında, 12 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 4 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Başkent Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan'da kimyasal maddeler üreten bir fabrikanın barut atölyesinde patlama oldu.
Patlama sonrası çıkan yangın, 160 metrekareye yayıldı. Yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Yangın sırasında fabrikada 17 kişinin bulunduğu ifade ediliyor. 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Haberler
- 11:25
- 11:18
- 11:13
- 11:11
- 10:55
Sıradaki Haber
Afrika Birliği güçleri Somali'de 7 sivili öldürdüğünü kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz