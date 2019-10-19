Rusya'da Krasnoyarsk bölgesindeki Seyba nehri üzerinde kurulu olan bir baraj çöktü. Bölgede işçiler için kurulan geçici iki yatakhane su baskınına uğradı.

Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. 10 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Barajın neden çöktüğü ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA