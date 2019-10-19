Dünya
Rusya'da baraj çöktü: 6 ölü, 14 yaralı19 Ekim 2019 Cumartesi 09:14 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:16
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde baraj çöktü. İlk belirlemelere göre, 6 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Rusya'da Krasnoyarsk bölgesindeki Seyba nehri üzerinde kurulu olan bir baraj çöktü. Bölgede işçiler için kurulan geçici iki yatakhane su baskınına uğradı.
Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. 10 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Barajın neden çöktüğü ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA