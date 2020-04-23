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Rusya'da son 24 saatte 4 bin 774 yeni vaka
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da son 24 saat içinde 4 bin 774 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Ölü sayısı ise 555'e yükseldi.
Rusya Koronavirüs Kriz Müdahale Merkezi, son 24 saatte 4 bin 774 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.
Ülke genelinde toplam vaka 62 bin 773'e yükseldi.
42 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 555'e ulaştı.
Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 629 bin 801'e yükseldi.
Etiketler: rusya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 10:44
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