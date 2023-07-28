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HABER GİRİŞ
28.07.2023 06:21
, 28.07.2023 06:28
SON GÜNCELLEME
28.07.2023 06:28
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Moskova bölgesindeki dron saldırıları önlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova bölgesindeki dron saldırılarının önlendiğini duyurdu.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
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