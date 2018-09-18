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Rusya: Askeri uçak Suriye tarafından düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Suriye’de kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

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Rusya: Askeri uçak Suriye tarafından düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün Hmeymim üssü yakınlarında 14 askerle birlikte radardan kaybolan İl-20 tipi uçağının Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre İsrailli pilotlar uçağı Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Suriye’de kaybolan İl-20 uçağıyla ilgili, "İl-20 uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" dedi. Konaşenkov, uçağın İsrailli pilotların sorumsuzluğu yüzünden düştüğünü ifade etti.

"Düşmanca bir provokasyon"

Konaşenkov "İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı" dedi.

Kaynak: Reuters, Sputnik International

Etiketler: suriye, rusya, rus uçağı, israil
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