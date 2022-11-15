Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır
[Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı (AA)]
Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya'nın Ukrayna sınırına düşen roketlerle ilgili, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.
Ukrayna sınırında bulunan Polonya’ya bağlı bir kasaba olan Przewodów’a 2 adet füze düştü, iki kişi hayatını kaybetti.
"Rusya tarafından hiçbir saldırı yapılmamıştır"
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.
Acil toplantı çağrısı
Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı" ifadesini kullandı.
Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
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