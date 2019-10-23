Soçi'deki mutabakat kapsamında Rus askeri polisi, Türkiye-Suriye sınırında devriyeye başladı.

Soçi'deki mutabakat kapsamında Rus askeri polisi, Türkiye-Suriye sınırında devriyeye başladı. Son durumu @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.https://t.co/s6DAuKo2Eo pic.twitter.com/oVA9BEmsJQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 23, 2019

Bölgedeki son durumu akataran TRT Haber muhabiri Doğancan Aksoy şunları söyledi:

"Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de imzalanan mutabakat gereğince terör örgütü PKK/YPG Barış Pınarı Harekatı bölgesi dışında kalan noktalardan 30 kilometre geriye taşınacak. Bunun yapılabilmesi için Rus askeri polisi bugün itibarıyla devriyeye girdi. Burada teröristler silahları ile birlikte Türkiye sınırından 30 kilometre öteye taşınacak. Bu süreç 150 saat alacak. 150 saatin ardından terör örgütü PKK/YPG 30 kilometre derine itilmiş olacak. Bunun ardından da Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak. Türk birlikleri de içeriye girecek ve sınır hattından 10 kilometre derinliğe kadar olan bölgede Rus birlikleri ile beraber ortak devriyeye başlayacaklar. Geriye kalan 20 kilometrelik hat boyunca ise yerli insansız hava araçları devrede olacak ve o hattı da yerli insansız hava araçları kontrol altında tutacak."

Kaynak: TRT Haber