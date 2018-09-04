Rusya İdlib'e hava saldırılarını yeniden başlattı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki son vilayet olan İdlib'e hava saldırısına başladığını duyurdu.

İdlib ve civarındaki Rus hava saldırıları 15 Ağustos'ta sona ermişti, ancak Esed rejimi 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'i zaman zaman havadan vurmaya devam ediyor.

Türk, Rus ve İranlı liderlerin 7 Eylül'de İran'da toplanmaları ve Suriye'nin kuzeybatısındaki durumu tartışmaları bekleniyor.

"Sivillerin hedef alınması savaş suçudur"

Türk Kızılayı Başkan Kerem Kınık, İdlib'in güneybatısındaki CisrŞugur bölgesinin havadan ve topçu birlikleri ile yoğun bombardıman altında olduğunu duyurdu. Kınık, savaşa taraf olmayan sivillerin hedef alınmasının, korunmamasının savaş suçu olduğunu söyledi.

Şuan İdlib’in güneybatısındaki CisrŞugur bölgesi havadan ve topçu birlikleri ile yoğun bombardıman altında. Gerilimin tırmanması bölgede yaşayan siviller için çok büyük onarılamaz riskler içeriyor. Savaşa taraf olmayan sivillerin hedef alınması/korunmaması savaş suçudur! pic.twitter.com/74DQVb0YQn — Dr Kerem Kınık (@drkerem) 4 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber, Reuters