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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Poroşenko için esprili yorum: Galiba tuvalete gidecekti, karıştırdı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gazetecilerden kaçarken yanlışlıkla Rus heyetin bulunduğu odaya giren Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun durumunu esprili bir şekilde yorumladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovdan Poroşenko için esprili yorum: Galiba tuvalete gidecekti, karıştırdı

Kommersant gazetesinin aktardığına göre, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu için ABD'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu, binada Rossiya-1 televizyonundaki 60 minut programından gazeteciler karşıladı. 

Gazetecilerden biri Poroşenko'ya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a BM barış güçlerinin gönderilmesi girişimiyle ilgili soru sordu.

Soru yöneltilirken hiç yavaşlamadan hızla yoluna devam eden Poroşenko, "Yalan haber" diye bağırdı ve kapıları karıştırıp Rus heyetin bulunduğu odaya girdi.

İçeriye bakındıktan sonra yanlış geldiğini fark eden Poroşenko, kısa süre sonra dışarı çıkıp BM oturumunun yapılacağı odaya gitti.

"Galiba tuvalete gidecekti, karıştırdı"

Konuyla ilgili yorum yapan Rus heyetin başkanı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise esprili bir dille, "Galiba tuvalete gidecekti, karıştırdı" dedi.

ABD'deki BM toplantısı dün başladı ve 1 Ekim'e kadar sürecek. Toplantıya 196 ülkeden heyet katılıyor.

Kaynak: Sputnik

Etiketler: Ukrayna, rusya, Poroşenko, Lavrov, BM
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