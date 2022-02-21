Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasında öne çıkan başlıklar:

- Bize verilen cevaplar çerçevesinde şeffaflığın arttırılması ve tahmin edilebilirliğin güçlendirilmesini NATO ve ABD'den talep etmekteyiz.

- Küçük bazı ilerlemeler söz konusu ama yinede tutarlı bir şekilde konular ele alınmıyor.

- Biz belgelerle bir reaksiyon koyduk ve bir cevap verdik. NATO üyelerinin bazı önemli adımları ortaya koymaları gerekmekte.

- Münih Güvenlik Toplatısı'nda yine bazı tutumlar ortaya konuldu. ABD ile ortak tutum ifade edildi. Bunları Washington ile konuşacağız.

- Ukrayna krizi ancak geniş kapsamlı ele alındığında çözülebilir. Bizim pozisyonumuzda bir birlik söz konusu ve bu çerçevede bizim önerilerimiz söz konusu. Biz sorularımıza ve önerilerimize cevap bulmalıyız.

- NATO'nun genişlemesi konusunda kaygılarımızı ortaya koyduk. Bu kaygıların hızlı bir şekilde giderilmesi gerekiyor.

- Blinken ile görüştüm onlarda görüşmeye hazır olduklarını ifade etti. Cenevre'de 24 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz bir toplantı söz konusu olacak.

- Batıdaki mevkidaşlarımızla konuştuğumuzda batı basınında ortaya konan bazı açıklamaları görüştüğümüzde, bizlere açık kapı politikasından geri adım atmayacaklarını ifade ettiler. Bazı öneriler ortaya koyabilirler ve güvenlik açısından NATO çerçevesinde yeni tutumlar ortaya koyup bizimle paylaşabiliriler.

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