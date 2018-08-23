Rusya ülke sınırındaki NATO'nun askeri yığınaklarından rahatsız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO güçlerinin ülkesinin sınırlarında artan askeri yığınaklarının yarattığı rahatsızlığı bir kez daha gündeme getirdi.

Putin, "Biz, askeri birliklerimizi sınırlarımızdan uzak yerlere, NATO ülkelerine doğru konuşlandırmıyoruz. Ancak NATO askeri altyapısı bizim sınırlarımıza yakın hareket ediyor" dedi.

"Askeri altyapımızı güçlendirmek zorundayız"

Putin, NATO’nun Rusya sınırlarındaki askeri personel ve teçhizat miktarındaki artışa dikkat çekerek, "Tabii ki orada ne olup bittiğine bakmak ve kendi askeri altyapımızı güçlendirmek zorundayız" diye konuştu.

NATO'yu Baltık'ta gerilimi artırmakla suçladı

Putin, NATO'nun yalnızca Kafkaslar'da değil Baltık bölgesindeki faaliyetlerinin de gerilimi artırdığına dikkat çekti.

Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinisto ile Soçi'de görüşen Putin, NATO’yu Baltık’ta gerilimi artırmakla suçladı. Finlandiya'nın Baltık bölgesinde gerilimi azaltma önerisini de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi Moskova-NATO hattında tansiyonu yükseltti.

Litvanya, Estonya ve Letonya gibi hem Avrupa Birliği (AB) hem de NATO üyesi Baltık ülkeleri Rusya’ya stratejik yakınlıkları sebebiyle silahlanmayı artırdı.

Sovyetler Birliği döneminde Moskova yönetimiyle yakın ilişkiler yürüten Finlandiya ise, "tarafsızlık" politikası gereği NATO’ya üye olmadı.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçen ay, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi küresel güvenliği tehdit eder, tepki gösteririz" uyarısını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber