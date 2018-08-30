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Rusya Akdeniz'de tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçakla tatbikat yapacağını açıkladı.

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Rusya Akdenizde tatbikat yapacak

ABD ve Rusya arasında yaşanan Suriye gerilimi, Akdeniz'de tansiyonu yükseltti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçakla askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Tatbikatın tarihi belli değil

Rusya'nın tatbikat kararı Akdeniz'de etkinliğini artırma çabalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Tatbikatın 1-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Akdeniz’e 3 yeni savaş gemisi gönderildiğini duyurmuştu.

Moskova yönetimi kısa bir süre önce de, Sibirya'da 1981 yılından bu yana ülke tarihinin en büyük tatbikatını yapacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: uçak, tatbikat, rusya savunma bakanlığı, gemi, Akdeniz
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