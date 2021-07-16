Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rus yolcu uçağı kayboldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Rusya’nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi uçak radardan kayboldu.
Rus haber ajanslarına göre, Kedroviy şehrinden Tomsk’a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdi ve radardan kayboldu.
Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.
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