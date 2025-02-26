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AA
HABER GİRİŞ
26.02.2025 13:37
, 26.02.2025 14:29
SON GÜNCELLEME
26.02.2025 14:29
Rus ve ABD heyetleri İstanbul'da görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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