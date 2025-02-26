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Dünya
AA 26.02.2025 13:37

Rus ve ABD heyetleri İstanbul'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.

Rus ve ABD heyetleri İstanbul'da görüşecek

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