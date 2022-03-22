Rusya'da mahkeme muhalif Aleksey Navalny hakkında kararını verdi.

Lefortov Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim, "Navalny sahtekarlık yaptı, yani başkalarını aldatarak mallarını zimmetine geçirdi." diyerek, Rus muhalif liderini suçlu buldu.

Navalny aleyhindeki dava bir yıl önce açılmıştı.

Savcılık Navalny'yi "Yolsuzlukla mücadele derneği" için toplanan paraları kişisel harcamalarında kullanmakla suçluyordu.

2. Dünya Savaşı gazisine yaptığı hakaret

Navalny hakkındaki bir diğer suçlama da 2. Dünya Savaşı gazisine yaptığı hakaretten yargılandığı davaya ilişkindi. Aynı davada Navalny, hakime hakaret etmekle suçlanıyordu.

Navalny kendisine yapılan suçlamaları reddetmiş ve suçsuz olduğunu iddia etmişti.

Savcılık zaten hapiste olan Navalny için 13 yıl hapis, 1 milyon 200 bin ruble para cezası ve hapishane rejiminin "Ağırlaştırılmış" olarak değiştirilmesini istiyor.

Şu an hapiste olan Navalny'nin cezası daha sonra açıklanacak.