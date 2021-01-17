Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny, Ağustos ayında zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya döndü. Navalnyn'e karısı Yulia Navalny ve gazeteciler eşlik etti.

Navalny'in uçağının Moskova'daki Vnukovo Havaalanı'na inmesi planlanırken bir karar değişikliği ile başka bir havaalanına yönlendirildi.

Pasaport kontrolünde gözaltına alındı

Navalny'in uçağı Sheremetyevo Havaalanı'na indi. Navalny burada pasaport kontrolünden çıkarken kendisini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.

Navalny'in taraftarları ise onu Vnukovo Havaalanı'nda karşılamak için toplanmıştı. Havalanında koronavirüs tedbirleri nedeniyle kitlesel olaylara engel olmak amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.

Navalny'in taraftarları da gözaltına alındı

Polis burada kalabalığı dağıttı, Navalny'i bekleyen taraftarlardan bazılarını gözaltına aldı. Muhalif siyasetçi olan Lyubov Sobol'un da gözaltına alınanlar arasındaydı.

Navalny, Rus yetkililerin kendisini tekrar tutuklama tehditlerine rağmen geri döneceğini duyurmuştu.

Navalny'nin Sovyet tasarımı sinir toksini ile zehirlendiği belirlenmiş, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle gerçekleştirildiği iddia edilmişti.