"Rusya, Karabağ'da çözüm için arabuluculuk görevini üstlendiği anlaşma ile Güney Kafkasya'da kendi yenilgisine de zemin hazırladı." Bu değerlendirme Rus basınının önde gelen muhalif gazetelerinden Vedomosti'de yer aldı. Gazetede yer alan analizde Türkiye'nin bölgede etkisini arttırdığına da vurgu yapıldı.

'Rusya'nın Trans-Kafkasya'daki gücün geriledi'

Analist Konstantin Makienko, "Rusya İkinci Karabağ Savaşı'nda Nasıl Kaybetti?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Moskova'nın, başarısızlığını arabuluculuk nidaları ve barış gücü gibi aldatıcı söylemlerin arkasına sığınarak gizlediğini vurguladı. Makalede Rusya'nın Trans-Kafkasya'daki gücünün gerilediği ve bunun da yakın vadede görüleceğinin altı çizildi.

Azerbaycan'ın artık Rusya ve İran ile bölgede denge politikasına ihtiyacının kalmadığına dikkat çekilen yazıda Türkiye ile ilgili de tespitlere yer verildi. Türkiye'nin bu savaş sonunda bölgede artan gücü ve prestijiyle beraber Azerbaycan'ın da rahatladığı belirtildi.

'Türk jeopolitiğinin etkisi Orta Asya'da da artacak'

Makienko, Azerbaycan'ın zaferini belgeleyen anlaşmanın detaylarına yer verdi, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşımın sağlanacağını hatırlattı. Bu durumun sadece Kafkaslarla sınırlı kalmayacağı, Türk jeopolitiğinin etkisinin Orta Asya'da da artacağı tespitini yaptı. Rusya'nın Sovyet-sonrası bölgedeki entegrasyon projesinin çöküşe geçtiği ifade edildi.

Makalede, hem Azerbaycan hem de Orta Asya'da Türkçülüğün yükselişe geçeceği öngörüsünde bulunuldu.

Türk SİHA'larına 'Karabağ' övgüsü

Azerbaycan'ın ise, Türk SİHA'ların yardımıyla hava üstünlüğünü ele geçirdiği ve 21'inci yüzyıldaki en başarılı askeri operasyonlardan birini yaptığına dikkat çekildi. Türkiye'nin Suriye ve Libya'da başarılı bir şekilde kullandığı Bayraktar TB2'lerin Karabağ'da zaferi getirdiği vurgulandı.