Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 15:31Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rus askeri Kiev'i batıdan kapattı
[Fotoğraf: Reuters]
TASS haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rus askeri Kiev'i batıdan kapattı.
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askeri Kiev'in yerleşim alanlarını vurmayacak.
Kiev Belediye Başkanı: Şehir savunma aşamasına geçti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden sirenler çalıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Kiev Rusya Son Dakika Ukrayna
Son Haberler
- 15:49
- 15:44
- 15:28
- 15:24
- 15:37
Sıradaki Haber
BM: Ukrayna'da 100 binden fazla sivil yerinden edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz