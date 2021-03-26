Rum Kesimi'nde camilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Limasol'daki Yalova Camiinin duvarlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından ırkçı yazılar yazıldı. Yunan bayrağı ve haç çizildi.

Erdoğan, saldırının zamanlamasına dikkat çekti

Türkiye, saldırıya sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, saldırının zamanlamasına dikkat çekerek, "Maalesef rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir" dedi.

Ersin tatar saldırıyı kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı. Tatar, Cenevre'de yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısına sayılı günler kala Rum provokasyonlarının yeniden gündeme geldiğini vurguladı.

Başbakan Ersan Saner yapılanın provokasyon olduğunu ve kabul edilemeyeceğini söyledi. Suçluların cezasız kalmaması gerektiğine değinen Saner, Rum kesiminde daha öncede meydana gelen ırkçı saldırıların hiç birinin faillerinin bulunmadığını vurguladı.

"Irkçı zihniyetin ilkel yansımaları"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de çirkin saldırıya kınama geldi. Çelik, bu saldırının insanlık dışı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımaları olduğunu ifade etti.

Daha önce de saldırılar düzenlendi

Bölgede iki ayrı camiye daha benzeri saldırılar düzenlenmişti. Limasol'daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii molotof kokteylli saldırının hedefi olurken, yine Limasol'daki Tuzla Camii'ne Bizans bayrağı asılmıştı.