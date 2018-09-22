Ruhani: Trump Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşacak

İran-Irak savaşının başlangıcının yıldönümünde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'un baskısına rağmen füze geliştirmeye devam edecekleri mesajını verdi.

Ruhani, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Saddam Hüseyin'e olanların aynısı Trump'ın başına gelecek. ABD, Saddam Hüseyin ile aynı kaderi paylaşacak" ifadelerini kullandı.

"İran savunma amaçlı silahlardan vazgeçmeyecek"

İran'ın savunma amaçlı silahlardan vazgeçmeyeceğini belirten Ruhani, "Buna ABD'yi kızdıran füzeler de dahil" dedi.

13 Aralık 2003'te Tikrit'te Amerikan askerlerince yakalanan Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006'da asılarak idam edilmişti.

ABD ile İran arasında nükleer anlaşma krizi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

İran'dan sert karşılık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın anlaşmadan çekilmesinin yasa dışı olduğunu ve ABD'nin İran'ın petrol ihracatını engellemeye yönelik çabalarına teslim olmayacağını ifade etmişti.

İran ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews