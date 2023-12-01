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Dünya
Reuters 01.12.2023 05:58

Reuters: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes uzadı

Reuters: Mısırlı yetkililer, İsrail ve Hamas'ın ateşkesi 8'inci güne uzatma konusunda anlaştığını açıkladı.

Reuters: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes uzadı

İsrail ile Hamas arasında insani ara anlaşması kapsamında 7'nci esir takası yapıldı.

Hamas, akşam saatlerinde 2, gece de 6 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki bazı esirleri serbest bırakma görüntülerini paylaştı.

30 Filistinli özgürlüğüne kavuştu

İsrail hapishanelerinde tutuklu 30 Filistinli de serbest bırakıldı. 8 kadın ve 22 çocuğu taşıyan Kızılhaç'a ait otobüs, Batı Şeria'nın Beytunya beldesine ulaştı.

Geçici ateşkes kapsamında şu ana kadar 81 İsrailli serbest bırakıldı; İsrail hapishanelerinde tutulan 240 Filistinli de özgürlüğüne kavuştu.

Geçici ateşkes bir gün daha uzatılacak

Hamas ile İsrail arasındaki insani aranın ise 8. güne uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Wall Street Journal'ın Mısırlı yetkililere dayandırdığı habere göre insani ara bir gün daha uzatılacak. 

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