Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Putin, cenazelerin ve esirlerin değişimi için Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Bu kapsamda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istişarelerde bulunmak üzere Moskova'da bir araya gelecek.