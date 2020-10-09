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Reuters: Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da buluşacak
[Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ceyhun Bayramov/ Ermenistan Dışişleri Bakanı: Zohrab Mnatsakanyan. Fotoğraf: AA ]
Reuters haber ajansının, Rusya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine Moskova'da buluşacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Putin, cenazelerin ve esirlerin değişimi için Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmuştu.
Bu kapsamda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan istişarelerde bulunmak üzere Moskova'da bir araya gelecek.
Etiketler: son dakika rusya Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 10:33
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