Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın doğusundaki Tel Halef Köyü de terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu mensuplarını sevinçle karşılayan Tel Halef halkı, kendilerini terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtaran Suriye Milli Ordusu mensuplarına ikramda bulundu.

Kaynak: TRT Haber