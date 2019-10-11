Dünya
Resulayn'da halk, Suriye Milli Ordusu mensuplarını sevinçle karşıladı11 Ekim 2019 Cuma 16:29 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 18:32
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Resulayn'ın Tel Halef Köyü'nde halk, köylerini terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtaran Suriye Milli Ordusu mensuplarını sevinçle karşıladı.
[Fotoğraf videodan alındı.]
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın doğusundaki Tel Halef Köyü de terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarıldı.
Suriye Milli Ordusu mensuplarını sevinçle karşılayan Tel Halef halkı, kendilerini terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtaran Suriye Milli Ordusu mensuplarına ikramda bulundu.
Kaynak: TRT Haber