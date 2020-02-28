Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Anadolu Ajansı
Rejim hedefleri böyle vuruldu
İdlib'deki alçak saldırı sonrası, rejim hedefleri vurulmaya devam ediliyor. Halep'teki kimyasal harp tesisinin vurulma anı TRT Haber'de.
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.
İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti.
Ayrıca çok namlulu roketatarlar, rejim hedeflerini vuruyor. TSK, rejim hedeflerini sürekli yoğun ateş altına alıyor. İşte o anlar...
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