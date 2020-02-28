Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'te Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

İdlib'den gelen yeni görüntülere göre, Halep'in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi ve diğer birçok hedefi imha etti.

Ayrıca çok namlulu roketatarlar, rejim hedeflerini vuruyor. TSK, rejim hedeflerini sürekli yoğun ateş altına alıyor. İşte o anlar...