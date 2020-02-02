Rejim güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayıyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor.

İdlib'in Serakib ilçesi ve Sermin beldesi ile Halep'in Daret İzze ilçesine hava saldırısı düzenlendi. Esed güçlerinin saldırısı sonucu Sermin beldesinde 7 sivil hayatını kaybetti. Cisr Eş Şuğur ilçesi ile Kefenbil ve Binneş beldesindeki saldırılarda da bir sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçleri, Maaret El Numan'dan sonra İdlib'in güney ve güneydoğusunda yer alan 2 tepe ve 6 köye daha girdi.

Halep'in batısında da çatışmalar şiddetlendi. Esed rejimine karşı muhalif gruplar, Halep'in ilk savunma hattını kırmak için operasyon başlattı. Yoğun çatışmalarda rejim güçleri büyük kayıplar verdi.

Öte yandan Türkiye, sınır birliklerini güçlendiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye tank, çok namlulu roketatar ve zırhlı araç takviyesi yaptı. Yaklaşık 85 araçlık konvoy, İdlib'in güneydoğusunda Serakib ilçesine gönderildi.