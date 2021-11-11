Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rejim güçleri İdlib'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldı
[Fotoğraf: AA ]
Esed rejimi İdlib'de ateşkese rağmen sivilleri hedef almaya devam ediyor. İdlib merkez ve Marat el Misrin kasabasına düzenlenen saldırılarda 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Rejim güçleri, İdlib kent merkezi yakınlarındaki bir çiftliği hedef aldı. Hava saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Yaralılar İdlib'deki hastanelere kaldırıldı.
İdlib'in Marat el Misrin kasabasında sivillerin yaşadığı çadır kentlerin bulunduğu bölgeye de saldırı düzenledi.
İdlib ilk olarak Mayıs 2017'deki Astana mutabakatıyla ardından da Eylül 2018'deki Soçi mutabakatıyla çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti.
Ancak varılan ateşkes mutabakatlarına rağmen bölgede sivilleri hedef alan saldılar düzenlenmeye devam ediyor.
Etiketler: Beşşar Esed İdlib Suriye
Son Haberler
- 16:11
- 16:04
- 16:07
- 16:11
- 15:56
Sıradaki Haber
Ukrayna: Gazprom, AB'ye gaz sevkiyatını artırmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz